عاصفة ترابية تضرب العراق أول أيام العيد

2022/07/08 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وارتفاعاً في درجات الحرارة غداً السبت.وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحوا ويتحول الى مغبر و فرصة لحدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ومغبرا في اماكن متعددة منها، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية ،وتكون مقاربة لما سجل في اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون مغبراً ويتحول الى صحو تدريجياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجل في اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".وأوضح أن "طقس يومي الاثنين والثلاثاء سيكون صحواً في عموم البلاد ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وفي أدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد السبت وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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