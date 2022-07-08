2022/07/08 | 18:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، أن عددا متزايدا من الشبان الروس، يتطلعون لتجنب الخدمة العسكرية، الإلزامية في البلاد، منذ بدء الصراع مع أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبان روس يديرون ظهورهم لجيش بوتين.. ويروون تجربتهم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبان روس يديرون ظهورهم لجيش بوتين.. ويروون تجربتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).