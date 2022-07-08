الكاظمي يعزي اليابان بشينزو آبي: العنف السياسي مرفوض

2022/07/08 | 18:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الجمعة، تعزية إلى امبراطورية اليابان لوفاة...

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