زراعة 300 الف شتلة زيتون غربي الانبار

2022/07/08 | 18:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير بلدية ناحية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي ، الجمعه، عن زراعة اكثر من 300 الف شتلة زيتون للحد من ظاهرة التصحر في المناطق الغربية .وقال العبيدي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” عدد من مزارعي منطقة جبة وناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، قاموا بزراعة اكثر من 30 الف […]

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