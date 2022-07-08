2022/07/08 | 19:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نشرت وسائل إعلام يابانية ووكالات أنباء، اليوم الجمعة، لقطات مصورة توقف اللحظات الأولى لعملية اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أثناء إلقائه خطابا في تجمع انتخابي.

ظهرت المقالة فيديو جديد يوثق لحظة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق أولاً على ايرث نيوز.

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