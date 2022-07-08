الموارد المائية: وزير الحكومة السابقة وافق خطياً على ملء سد اليسو التركي

2022/07/08 | 19:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اوضحت وزارة الموارد المائية، الجمعة 07/08/2022، حقيقة موافقة وزيرها لتركيا للبدء بملء سد اليسو....

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