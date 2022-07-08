تسويق اكثر من 60 الف طن من محصول الحنطة بديالى.. هذا موعد نهاية الحصاد

2022/07/08 | 19:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الجمعة، تسويق اكثر من 60 الف طن من محصول الحنطة.وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اجمالي ما جرى تسويقه من محصول الحنطة عبر مخازن وزارة التجارة في ديالى بلغ اكثر من 60 الف طن من المحصول مؤكدا […]

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