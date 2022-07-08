توجه برلماني لتشريع قانون يخص مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا هدفه

2022/07/08 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، قرب تشريع قانون جرائم المعلوماتية مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية، عازمة على تمرير قانون جرائم المعلوماتية مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي، فهذا القانون مهم جداً، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الجرائم المرتبكة عبر أو بسبب مواقع التواصل الاجتماعي".

وبين وتوت أن "قانون جرائم المعلوماتية، هدفه القضاء على الجرائم وليس تقييد الحريات، كما يحاول البعض الترويج لذلك، ونحن نحترم حرية التعبير والرأي والنقد، ولن نقبل تكميم الافواه".

وتابع: "نريد نضع قانون يحاسب كل من يرتكب الجرائم او المخالفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الالكترونية".

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