"رئيس وزراء عظيم".. صدمة وحزن في عواصم العالم بعد اغتيال آبي

2022/07/08 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت عواصم عديدة مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الجمعة، حيث استنكر زعماء العالم اغتيال الرجل أمام جمع من مناصريه.

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