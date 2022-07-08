الرئيس صالح يتبادل التهاني مع الرئيس المصري وأمير قطر بمناسبة حلول عيد الأضحى

2022/07/08 | 19:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، اتصالين هاتفيين من رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة.وذكر بيان للرئاسة تلقته ايرث نيوز، انه “جرى خلالهما تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث عبرا عن خالص التهاني والتبريكات، داعين المولى عز […]

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