واسط تستعد لعيد الأضحى بخطة أمنية وصحية

2022/07/08 | 19:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الجمعة، عن استكمال الخطة الأمنية والصحية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.وقال المياحي، إن ” محافظة واسط على استعداد تام لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم استنفار كافة الدوائر الخدمية والقيام بحملة تأهيل الحدائق والأماكن العامة”.وأضاف، أنه” تم وضع خطة امنية محكمة لكل مداخل المحافظة والسيطرات […]

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