2022/07/08 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي بكرة القدم، إعادة مباراة في دوري الرديف.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “لجنة المُسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة الجيش والنجدة ضمن دوري الرديف المركز الخبري الوطني.

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