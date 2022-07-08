السعودية.. تداول فيديو يُظهر ما قاله خالد الفيصل لمحمد العيسى في يوم عرفة

2022/07/08 | 20:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، وهو يشيد بخطيب يوم عرفة، الشيخ محمد العيسى، ما أثار تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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