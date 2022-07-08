قيادي في الاطار : بداية الاسبوع المقبل سيحسم مرشح رئيس الحكومة

2022/07/08 | 20:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الجمعة، بان بداية الاسبوع المقبلة سيحسم اسم مرشح رئيس الحكومة المقبلة.وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بداية الاسبوع المقبلة سيقعد الاطار التنسيقي اجتماعا موسعا لكل قياداته يناقش بشكل مباشر قائمة الاسماء المطروحة كمرشحين لتولي قيادة الحكومة المقبلة مؤكدا بان الاسماء تتراوح من 4-5 حتى الان”.[…]

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