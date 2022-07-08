سفير عمان ينهي مهمته في ايطالية بتوديع الصحفيين

2022/07/08 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

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ودع سفير عمان أحمد بن سالم باعمر، الصحفيين بعد زيارته عمان.

وذكر باعمر انه في بيان انه "التقى في مقر الصحافة الاجنبية في روما برئيسة الجمعية اسما شاكير ، مسؤول العلاقات الدولية في جمعية الصداقة الإيطالية العربية طلال خريس ، المدير التنفيذي لمجلة speciale eurasia سيلفيا بولتوك ، الرئيس السابق لجمعية الصحافة مرتين فان ديرين والصحفي والكاتب الشهير حمد معصومي ".

واضاف انه "اراد زيارة الزملاء لتقديم الشكر لهم قبل مغادرته ايطاليا لصداقتهم واهتمامهم الإعلامي بسلطنة عمان

رئيس الصحافة الاجنبية اسما شاكير شكرت السفير العماني وتمنت له النجاح في مهامه الجديدة .



اما الزميل طلال خريس فقال لا وداع بيننا بل الى اللقاء في موعد جديد نجدد علاقتنا بالبلد الصديق والمسالم سلطنة عمان.

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