وفاة حاج عراقي جديد قرب جبل عرفة

2022/07/08 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

توفي حاج عراقي شاب من أهالي محافظة نينوى، اليوم الجمعة، في مكة المكرمة أثر تعرضه لحادث سير مؤسف أثناء توجهه لجبل عرفة لإداء الركن الأعظم.

هذا واستقرت جموع الحجاج على جبل عرفات، يوم الجمعة 8 يوليو/تموز 2022، لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج، بعد عامين قيدت فيهما جائحة كوفيد 19 من عدد الحجاج إلى حد كبير.



وانشغل الكثير من الحجاج بالتلبية والاستغفار والدعاء، كما أبدوا سعادتهم الغامرة لتمكنهم من أداء الفريضة هذا العام بعد فرض قيود مشددة بسبب جائحة كورونا.

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