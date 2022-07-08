التنسيقي يوضح حقيقة وجود نية للاستحواذ على مناصب التيار الصدري في الحكومة المقبلة

2022/07/08 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الجمعة، نيته الاستحواذ على مناصب التيار الصدري في الدولة العراقية بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال القيادي في الاطار فاضل موات في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تتحدث عن وجود نية للاطار التنسيقي الى اخذ مناصب التيار الصدري، التي يمتلكها في الدولة العراقية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، غير صحيح اطلاقاً، ولا توجد هكذا نية".

وبين موات ان "الاطار التنسيقي لا ينوي تهميش او اقصاء أي طرف سياسي او برلماني من المشهد الحكومي خلال المرحلة المقبلة، ".

وتابع ان "التنسيقي لن يأخذ أي منصب لدى التيار الصدري، ومناصب التيار ستبقى كما هي ولا نية للاستحواذ عليها كما يحاول البعض يروج لذلك".

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