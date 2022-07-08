منتظر عبد الأمير يوجه رسالة إلى جماهير القوة الجوية

2022/07/08 | 20:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد لاعب القوة الجوية، منتظر عبد الامير انه لن يترك الصقور الا اذا كانت رغبة المدرب او الادارة في ذلك او لوجود عقد خارجي.واضاف عبد الامير في رسالته الى جماهير الصقور : “انا مستمر مع القوة الجوية ، ولدي عقد يمتد لموسمين اضافيين ، لكن اتمنى من الادارة تحسين عقدي وفق مااستحق”.[…]

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