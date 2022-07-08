بايدن يطلق تعهدا بخصوص الإجهاض ما دام رئيسا للولايات المتحدة

2022/07/08 | 20:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن أي حظر للإجهاض على نطاق وطني لن يمر ما دام رئيسا للبلاد.

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