بارزاني بمناسبة عيد الأضحى: فلنفتح صفحة جديدة للمصالحة والتصالح

2022/07/08 | 20:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بتهانيّ الحارة لمسلمي كوردستان والعراق والعالم كافة، وخاصة عوائل الشهداء والبيشمركة الأبطال الشامخة.أرجو للجميع عيداً وعطلة آمنين هادئين وأن يأتي العيد بالسعادة والأمان معه.لنتخذ من الرسالة والمعاني الإنسانية الجميلة للعيد المتمثلة في إبراء الذمم والتسامح والعفو، فرصة لتوحيد الصفوف وتحقيق الوئام وقبول الآخر، وفتح صفحة جديدة للمصالحة […]

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