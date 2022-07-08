2022/07/08 | 20:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموارد: وزير حكومة عبد المهدي منح تركيا موافقة العراق على ملء سد أليسو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/08 | 20:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد: وزير حكومة عبد المهدي منح تركيا موافقة العراق على ملء سد أليسو) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد: وزير حكومة عبد المهدي منح تركيا موافقة العراق على ملء سد أليسو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).