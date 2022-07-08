مسرور بارزاني يدعو لفتح صفحة جديدة للتعاون والشراكة بين جميع مكونات العراق

2022/07/08 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد دعا رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الجمعة، إلى فتح صفحة جديدة للمصالحة والتصالح، من أجل حل المشكلات واجتياز المصاعب.وقال بارزاني في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إنه “بمناسبة حلول […]

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