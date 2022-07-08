2022/07/08 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على البريطاني كامرون نوري 2-6 و6-3 و6-2 و6-4 الجمعة في نصف النهائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رقم قياسي في عالم الرجال.. دجوكوفيتش يتأهل لنهائي بطولة ويمبلدون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رقم قياسي في عالم الرجال.. دجوكوفيتش يتأهل لنهائي بطولة ويمبلدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).