2022/07/08 | 21:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام الشيخ الخزعلي يستقبل النائب باسم خشان ============ إستقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي اليوم الجمعة في مكتبه ببغداد النائب المستقل “باسم خشان” .وجرى خلال اللقاء التباحث حول الوضع السياسي الحالي وسبل حل المعرقلات التي تحيط بالمشهد السياسي بشكل عام ورؤية النواب المستقلين لشكل الحكومة القادمة وما لها […]

ظهرت المقالة الخزعلي وخشان يؤكدان ضرورة أن يكون البرنامج الحكومي المقبل ملبياً للطموح أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي وخشان يؤكدان ضرورة أن يكون البرنامج الحكومي المقبل ملبياً للطموح) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي وخشان يؤكدان ضرورة أن يكون البرنامج الحكومي المقبل ملبياً للطموح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).