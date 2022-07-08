الحكيم يدين جريمة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق

2022/07/08 | 21:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أدان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، جريمة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، “نستنكر وندين جريمة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق (شينزو آبي) في تجمع انتخابي اليوم بإحدى مدن البلاد، ونشارك اليابان حكومة وشعبا مشاعر الحزن على فقدان هذه الشخصية السياسية البارزة”.[…]

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