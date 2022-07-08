2022/07/08 | 21:24 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ديالى: قتلى وجرحى بنزاع عائلي وقوة أمنية تعتقل 3 متهمين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/08 | 21:24.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: قتلى وجرحى بنزاع عائلي وقوة أمنية تعتقل 3 متهمين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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