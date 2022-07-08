ديالى: قتلى وجرحى بنزاع عائلي وقوة أمنية تعتقل 3 متهمين



ديالى: قتلى وجرحى بنزاع عائلي وقوة أمنية تعتقل 3 متهمين
2022/07/08 | 21:24 - المصدر: آي كيو نيوز
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