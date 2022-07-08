2022/07/08 | 21:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف عضو كتلة صادقون النيابية علي تركي، الجمعة ، عن الجهة التي تقف وراء...

ظهرت المقالة نائب صادقون: اتفقنا مع المتظاهرين على جلب ادلة فساد قائممقام القاسم ولم يحضروها أولاً على المسلة.

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