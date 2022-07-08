2022/07/08 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الجمعة، تسويق اكثر من 60 الف طن من محصول الحنطة.وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس في حديث تابعه /المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديالى: تسويق اكثر من 60 الف طن من محصول الحنطة المركز الخبري الوطني.

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