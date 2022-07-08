2022/07/08 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يدعو إلى جعل المناسبة منطلق للتسامح والتصالح الكاظمي والسيسي يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الاضحى بغداد – الزمان شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عمق الروابط المشتركة بين العراق ومصر.وذكر بيان تلقته (الزمان) أن (الكاظمي تلقّى اتصالاً هاتفياً من السيسي، جرى خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى)، […]

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