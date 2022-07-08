2022/07/08 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد تنهي استعداداتها وتفتح متنزه الزوراء مجاناً للمواطنين بغداد – الزمان انهت امانة بغداد ، استعداداتها لتقديم الخدمات واستقبال المواطنين في جميع مرافقها الترفيهية خلال ايام عيد الاضحى, فيما اكدت ان الدخول لمتنزه الزوراء وجميع الحدائق سيكون مجاناً .وذكر بيان للامانة تلقته (الزمان) ان (المرافق السياحية والترفيهية التابعة للامانة ،اصبحت جاهزة لاستقبال الاسر البغدادية […]

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