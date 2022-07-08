2022/07/08 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي والخزعلي يشددان على ايجاد حلول تنسجم مع المرحلة بلاسخارت تطالب القوى بتجاوز الخلافات والتضحية من اجل العراقيين بغداد – الزمان دعت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، الطبقة السياسية الى حل خلافاتهم وتقديم التضحيات من اجل تلبية تطلعات الشعب.وقالت بلاسخارت في بيان تلقته (الزمان) امس (يحل عيد الأضحى، وهو عيد التضحية […]

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