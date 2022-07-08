ارتفاع أسعار “الذهب الأسود”

2022/07/08 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المئة، حسبما أظهرت بيانات تعاملات ما بعد ظهر اليوم الجمعة.العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.18 في المئة، لتسجل 106.81 دولارات للبرميل، حسب بيانات التعامل في “بلومبرغ”.

بينما ارتفع خام غرب تكساس بـ 1.98 في المئة، إلى 104.76 دولارات، أما خام طوكيو فارتفع بنسبة 2.61 في المئة، إلى 74.56 دولار للبرميل.

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