السعودية تكشف العدد الكلي لحجاج بيت الله الحرام

2022/07/08 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام، مساء الجمعة، النفور إلى مزدلفة، بعد أداء الركن الأعظم بالوقوف على صعيد جبل عرفات، فيما أعلنت هيئة الإحصاء السعودية عددهم الكلي.وحج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة.وأكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل أن الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام في الوقت الذي يقفون فيه اليوم الجمعة على صعيد عرفات الطاهر مطمئن لافتاً إلى أن” الخدمات الصحية تقدم في هذا الموسم بكامل طاقتها”.وأشار الجلاجل بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلاً عن قناة الإخبارية إلى أن “الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتفاع الوعي باستخدام المظلات عامل مساعد على الوقاية من كورونا فيما جرى تسجيل ثلاث حالات ضربات شمس بين جموع الحجيج”.وقال الوزير السعودي “هذا العام استثنائي للحجاج ففي ظل استمرار جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) زاد عدد الحجاج وذلك تعظيما للمكتسبات التي تحققت في المملكة والعالم في برنامج اللقاحات فالمناعة لها دور كبير ومع ذلك لا نظر للجائحة فقط فالمهددات الصحية الأخرى تؤخذ بالحسبان مثل ضربات الشمس والاجهاد والاعياء خاصة في فصل الصيف”.وأعلنت الهيئة العامة للاحصاء السعودية اليوم الجمعة أن “إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 899.353 حاجاً منهم 779.919 قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة فيما بلغ عدد حجاج الداخل 119.434 حاجاً من مواطنين ومقيمين”.وبينت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن “عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 486.458 حاجاً بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 412.895 حاجة”.

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