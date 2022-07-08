روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار بشأن تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا

2022/07/08 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي الجمعة ضد مشروع قرار حول تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.وكانت الوثيقة التي أعدتها إيرلندا والنرويج تنص على تمديد عمل آلية نقل المساعدة لمدة عام، حتى يوليو 2023.وأيد 13 عضوا في المجلس مشروع القرار، فيما عارضته روسيا وامتنعت الصين عن […]

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