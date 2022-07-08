هل يؤثر سجن الجوليوجي البريطاني المتهم بسرقة الاثار على السياحة في العراق؟

2022/07/08 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي

بعد سنوات من الصراع والعقوبات ، انطلقت رحلات السياحة والتعرف على التراث في العراق.



لكن قد يشعر الزوار المحتملون بالقلق بعد الحكم على الجيولوجي جيم فيتون البريطاني بالسجن لمدة 15 عامًا لأخذ "بضع قطع فخارية" واتهامه بالتهريب.

وقال تقرير لموقع "the Art newspaper” ترجمته (بغداد اليوم) , انه "نظرًا لأن عائلة جيم فيتون ، الجيولوجي البريطاني المتقاعد الذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا في سجن عراقي في حزيران بتهمة تهريب سرقة الآثار ، تتوسل وزارة الخارجية البريطانية للحصول على المساعدة ، فإن مستقبل تجارة السياحة الثقافية المزدهرة في العراق أصبح أيضًا موضع شك"

واضاف انه"عادةً ما تكون عقوبة الحصول على بضع قطع من الفخار من موقع قديم غرامة.



لكن فيتون أدين بموجب قانون عام 2002 الذي يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات و 15 عاما لسرقة القطع الأثرية أو الآثار".

وتساءل التقرير قائلاً ، انه"بدأ السائحون الأجانب في التدفق على المواقع القديمة مرة أخرى بعد أن قدم العراق خطة تأشيرة جديدة العام الماضي.



لكن هل يمكن للحكم القاسي الذي فرض على فيتون أن يوقف مصدر الدخل الأجنبي للسياحة العراقية في مساره؟".

واوضح انه"في حين أن سياحة الآثار كانت مربحة في السبعينيات والثمانينيات في العراق، فقد تضاءلت بشكل كبير بسبب عقوبات الأمم المتحدة الصارمة ، و بسبب العنف أثناء وبعد حرب العراق.



حيث أغلقت الحكومة العراقية بعض شركات السفر الأجنبية الوليدة التي كانت تقدم جولات سياحية من عام 2004 إلى عام 2010 ، ولكن أعيد فتح بعضها بعد ذلك بوقت قصير".

وتابع "مؤخراً ،كانت الحكومة العراقية الحالية مهتمة بشكل أساسي بإعادة القطع المنهوبة إلى الوطن ، مثل لوح كلكامش الثمين الذي يبلغ عمره 3500 عام ، والذي كان واحداً من أكثر من 18000 قطعة أثرية أعيدت العام الماضي ، معظمها من الولايات المتحدة".

واشار الى ان"هناك الكثير من التكهنات حول ما قد يكون قد دفع بمثل هذا الإجراء القاسي ضد فيتون.



يرى بعض المطلعين أنه عمل سياسي ، مسرحية قومية للجمهور متنكرة في شكل تحذير للسائحين ولكنها تستهدف الجمهور المحلي".

يقول إيهاب زكي ، مالك شركة Spiekermann Travel ، ومقرها في ديترويت، الولايات المتحدة، والذي يدير جولات نصف سنوية بالحافلات الفاخرة لمواقع التراث العراقي منذ عام 2012: "إن الحكم على فيتون قاسي للغاية - خاصة لأنه من الواضح أنه ليس متورطًا في التجارة غير المشروعة بالآثار".

واضاف زكي :"سواء كان ذلك عن قصد أو بغير قصد ، لقد كانت خطوة غبية من جانب فيتون ولكن بشكل خاص من جانب السلطات العراقية".



جولة زكي الخريفية للمواقع التراثية نصف ممتلئة بالفعل ، ولم تتأثر أعماله بعد بحادثة فيتون ، لكنه قلق بشأن التأثير العام الذي يمكن أن يحدثه ذلك على السياحة.

ويقول: "تحتاج الحكومة العراقية إلى البحث عن الخبرات الدولية في إدارة السياحة والاستثمار في البنية التحتية ، مثل اللافتات الواضحة باللغات الأجنبية ، والخطوط الساخنة ، وما إلى ذلك ، إذا كانت ترغب في جذب المزيد من الزوار".

بهذا الصدد، قال عالم الآثار توبين هارتنيل ، إن "الصناعة أصبحت احترافية بعد عقود من عدم الاستقرار". واضاف، ان"أفضل نصيحة للسائحين هي احترام القوانين المحلية التي تحدد العصور القديمة على أنها أقدم من 150 عامًا والتفكير مرتين قبل وضع أي شيء ، حتى الفخار المكسور في حقائبهم لأخذها إلى المنزل".

وفي غضون ذلك ، قال وزير الثقافة العراقي ، حسن ناظم ، لصحيفة نيويورك تايمز: "نحن ندعم أي نوع من الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين يحاولون سرقة وتهريب القطع الأثرية".



وأضاف أن "نهب المواقع الأثرية يمثل مشكلة كبيرة في العراق".

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