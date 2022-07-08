حجاج بيت الله ينفرون من عرفات إلى مزدلفة.. مشاهد “إيمانية” لمليون حاج بعد تمام الركن الأعظم

2022/07/08 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

بدأت جموع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس الجمعة 8 يوليو/تموز 2022 الموافق ليوم عرفة، بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات.وأدى نحو مليون حاجٍّ "الركن الأعظم"، حيث وقفوا على صعيد جبل عرفات وقضاء ركن الحج قبل التوجه إلى مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير.

وأظهرت المشاهد مئات الآلاف من الحجاج وهم يتوجهون نحو مزدلفة، في منظر مهيب بعد إتمام الركن الأكبر بالوقوف على عرفات.

وتأتي النفرة إلى مزدلفة بعد أن مكث الحجاج طوال النهار على صعيد عرفة، حيث أدّوا الركن الأعظم من فريضة الحج، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة.وتبدأ نفرة الحجيج من صعيد عرفة الطاهر الجمعة 9 ذي الحجة، نحو الساعة الـ19:07 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:07 (ت.غ).

وتقع مزدلفة بين مشعري مِنى وعرفات، ويقيم الحجّاج فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ويبيتون فيها حتى فجر العاشر من ذي الحجة، ويجمعون منها الحصى لرمي الجمرات في مِنى.وجبل عرفة هو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم المكي، على بعد 12 كم شرق مكة المكرّمة، على الطريق الرابط بينها وبين محافظة الطائف بنحو 22 كم، وعلى بعد 10 كم من مشعر مِنى و6 كم من مزدلفة.

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