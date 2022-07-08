مانشستر يونايتد يغادر بجولته التحضيرية ويصطحب 31 لاعبا بينهم العراقي زيدان اقبال

2022/07/08 | 21:44 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن سفر 31 لاعباً للمشاركة في الجولة التحضيرية للموسم الجديد في تايلاند وأستراليا.

وشهدت القائمة تواجد لاعبين عرب مثل العراقي زيدان إقبال والتونسي حنبعل المجبري.

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