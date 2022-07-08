ميسي يكشف القميص الأساسي لمنتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022

2022/07/08 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​متابعة – واع

قدمت شركة "أديداس"، اليوم الجمعة، القميص الأساسي لمنتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022، والذي سيرتديه أيضاً منتخب السيدات، غداً، في مباراته ضد نظيره البرازيلي في كوبا أمريكا.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن القميص حامل لقب كوبا أمريكا مصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة 100%، مع إضافة التكنولوجيا المعروفة باسم "هيت ريدي" لتحسين التهوية.

ووفقاً لشركة أديداس، فإن تصميم قميص الأرجنتين مستوحى من الهوية الوطنية للبلد الأمريكي الجنوبي، مع ألوان علم الأرجنتين وشعار شمس مايو.

وقد ظهر ليونيل ميسي، قائد منتخب التانجو ونجم باريس سان جيرمان، في مجموعة من الصور مرتدياً القميص الجديد.

وأكد المدير العام لشركة أديداس الأرجنتين، بابلو لامو، أن هذا القميص مستوحى من التصميم الذي حقق به المنتخب الأرجنتيني لقب المونديال، في عامي 1978 و1986.

وصار قميص راقصي التانجو متاحا لرواد الموقع الرسمي للشركة، وفي متاجرها، بسعر يتراوح من 110 إلى 141 دولاراً.

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