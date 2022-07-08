الشبفرة الروسية . الكسندر دوغين - نورالدين علاك الاسفي

2022/07/08 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نورالدين_علاك_الاسفي الشبفرة الروسية .



الكسندر دوغينالكسندر دوغينAlexander Duginترجمة: نورالدين علاك الأسفي.



[1] zawinour@gmail.comبالانخراط في مواجهة مباشرة مع الغرب خلال العملية العسكرية الخاصة/ SMO، و على الرغم من أن الغرب ذاته يشارك عبر هيكل الوكيل الأوكراني، والذي لا يمكن تسميته "دولة"، فإن روسيا مجبرة على الدفاع عن سيادتها على كا ......





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