قول على قول العقاد: ... وإذْ يسألونكَ عن الحبّ قل: هو اندفاعُ روحٍ إلى روح ... - آصف ملحم

2022/07/08 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آصف_ملحم المقولة الكاملة للعقاد: (إنَّكَ لا تَختار حينَ تحبّ ولا تحبُّ حينَ تختار، وإنَّنا مع القضاءِ والقدر حينَ نُولد وحينَ نحبّ وحينَ نموت، وإذْ يسألونكَ عن الحبّ قل: هو اندفاعُ روحٍ إلى روح، ويسألونك عن الرُّوح..



فماذا تقول؟ قل هيَ من أمرِ ربِّي.)وضوحاً، لا يعرف العقاد ماهية الروح؛ فالآية القرآنية التي تنفي إمكانية معرفة الروح معروفة ومشهورة للجميع ومنذ زمن بعيد، والكثيرون لا يتجرؤون على مجرد الخوض ......





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