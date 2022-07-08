الحرب في أوكرانيا: الحلول والنتائج المحتملة، لقاء مع هنري كيسنجر - محمود الصباغ

2022/07/08 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغأندرو روبرتس: قلتَ في دافوس، يا هنري، إن الخط الفاصل بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يعود إلى الوضع السابق لأن متابعة الحرب بعد تلك النقطة قد يحولها إلى حرب ليس حول حرية أوكرانيا ولكن إلى حرب ضد روسيا نفسها.



لقد تعرضت لقدر كبير من النقد بسبب ذلك، ليس أقله من السيد زيلينسكي.



كيف يمكن للعالم إيجاد نقطة توازن جديدة بعد ذلك، القصد طبعاً بعد انتهاء الحرب؟هنري كيسنجر: لقد هدفت من ق ......





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