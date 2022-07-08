2022/07/08 | 21:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادخلت هيئة الصحة والتعليم الطبي

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة خدمات

صحية وطبية جديدة ضمن خطتها في هذا

العام لزيارة ليلة عرفة ويومها وعيد

الاضحى المبارك لتقديم افضل الخدمات

للزائرين من داخل وخارج ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تستنفر كل امكانياتها الطبية في الزيارة ادخال عيادات لفحص كورونا وعربات اسعاف صغيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تستنفر كل امكانياتها الطبية في الزيارة ادخال عيادات لفحص كورونا وعربات اسعاف صغيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).