2022/07/08 | 21:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نفت وزارة الصحة، الجمعة 07/08/2022، تصريحاً منسوباً إليها يخص تسجيل 900 إصابة بداء الكلب....

ظهرت المقالة وزارة الصحة تنفي تسجيل 900 إصابة بداء الكلب أولاً على المسلة.

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