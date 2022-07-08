2022/07/08 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق خلال تجمع انتخابي في نارا العراق ودول يرفضون العنف ويستنكرون جريمة اغتيال شينزو آبي بغداد – الزمان دان العراق والعالم ، جريمة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي خلال تجمع انتخابي في مدينة نارا.وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر (نعزّي اليابان الصديقة حكومةً وشعباً وعائلة الفقيد، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ودول يرفضون العنف ويستنكرون جريمة اغتيال شينزو آبي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ودول يرفضون العنف ويستنكرون جريمة اغتيال شينزو آبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).