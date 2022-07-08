2022/07/08 | 22:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SE3DPG-YoxE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تجوز الرشوة لأجل التعيين ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تجوز الرشوة لأجل التعيين ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).