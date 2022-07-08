النائب علي تركي يكشف تفاصيل حادثة قضاء القاسم

2022/07/08 | 22:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي، تفاصيل حادثة قضاء القاسم في محافظة بابل، فيما أكد أن الوضع في القضاء آمن.وقال تركي، اليوم الجمعة، في حديث تابعه /المركز الخبري […]

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