الكاظمي يتبادل التهاني مع الرئيس المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2022/07/08 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عمق الروابط المشتركة بين العراق ومصر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن الكاظمي تلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه جرى خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وأضاف، أن الاتصال شهد التأكيد على عمق الروابط المشتركة بين العراق ومصر، وتمنّيات الطرفين بدوام الاستقرار والرفاه ومزيد من التقدّم للشعبين الشقيقين، وأن تعود هذه المناسبة باليُمن والخير والازدهار على الأمتين العربية والإسلامية.

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