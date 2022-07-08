عائلة شيرين أبو عاقلة تبعث برسالة

2022/07/08 | 22:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت عائلة الصحفية الفلسطينية الراحلة، شيرين أبو عاقلة، رسالة شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، اتهمت فيه الإدارة الأمريكية بـ"محاولة واضحة لتقويض جهود العائلة في سبيل تحقيق العدالة والمحاسبة" وطالبت بعقد لقاء مع الرئيس خلال

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