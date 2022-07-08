وزير النقل: شركة سيركو تهدد العراق برفع دعوى أمام القضاء البريطاني

2022/07/08 | 22:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أوضح وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الجمعة 07/08/2022، تفاصيل تخص عمل شركة سيركو البريطانية...

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