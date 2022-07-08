الكاظمي يهنئ بعيد الاضحى ويدعو لتجاوز الخلافات السياسية

2022/07/08 | 22:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبارك لأبناء شعب العراق الكريم على امتداد الوطن، وللعالم الإسلامي، وللإنسانية جمعاء حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يديم المسرّة، والمحبّة، والسلام في ربوع عراقنا الحبيب، وأن تتكرس روح المودة والوئام والحوار في كلّ مكان.واستثمر هذه المناسبة لأوجه الدعوة الصادقة المخلصة؛ من أجل تجاوز الخلافات، وأن تكون مصلحة شعبنا وأمنه ورفاهه همّنا […]

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